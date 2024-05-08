Что делать, если после приема у стоматолога есть неприятные ощущения

На этот вопрос эксклюзивно для RuNews24.ru ответила заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова.

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Эксперт отметила, что после лечения зуба, особенно если проводили лечение каналов, пациент может ощущать неприятные ощущения во время жевания.

«Обычно стоматолог предупреждает о возможных неприятных ощущениях, которые могут появиться после лечения, и дает четкие рекомендации, нужно ли воздержаться несколько дней от жесткой пищи или следует полоскать полость рта каким-либо раствором», — добавила эксперт.

Но специалист также подчеркнула, что, если после лечения, наложения пломбы или фиксации коронки появились неприятные ощущения — не такие, как в области остальных зубов, — лучше обратиться к своему стоматологу.