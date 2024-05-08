Что делать, если после приема у стоматолога есть неприятные ощущения: отвечает врач Кудасова
На этот вопрос эксклюзивно для RuNews24.ru ответила заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова.
Эксперт отметила, что после лечения зуба, особенно если проводили лечение каналов, пациент может ощущать неприятные ощущения во время жевания.
«Обычно стоматолог предупреждает о возможных неприятных ощущениях, которые могут появиться после лечения, и дает четкие рекомендации, нужно ли воздержаться несколько дней от жесткой пищи или следует полоскать полость рта каким-либо раствором», — добавила эксперт.
Но специалист также подчеркнула, что, если после лечения, наложения пломбы или фиксации коронки появились неприятные ощущения — не такие, как в области остальных зубов, — лучше обратиться к своему стоматологу.
«Иногда маленький кусочек цемента или другого материала остается незамеченным и причиняет неприятные ощущения», — пояснила врач.