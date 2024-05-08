Проблемы с эрекцией могут предупреждать об инфаркте

Если у мужчины есть какие-то проблемы с сердцем и сосудами, то в первую очередь они отражаются на работе половой системы. Сосуды в пенисе совсем небольшие, поэтому их закупорка даёт о себе знать очень рано. Именно поэтому важно знать причину плохой эрекции. Подробнее об этом рассказал британский врач-терапевт Хилари Джонс.

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Как объяснил медик, нарушение кровообращения в интимных частях тела означает, что кровоток может быть слаб и в артериях, питающих сердце. А значит, повышается риск сердечного приступа.

Это касается не только мужчин, рассказал врач изданию The Sun. По его словам, у женщин проблемы с возбуждением связаны с недостаточным притоком крови к клитору. А значит, и в других частях тела кровоток тоже может быть нарушен.

Ещё эректильная дисфункция может быть признаком диабета, добавил Джонс. При этом заболевании также нарушается кровообращение.

Ранее биохимик Хамид Занд объяснил, как микробиом кишечника влияет на мужское либидо. Оказалось, есть бактерии, из-за которых сексуальное желание падает.