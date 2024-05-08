Женщина узнала о раке легкого, когда ослепла на один глаз

Это первый случай, когда нарушение зрения было единственным симптомом карциномы у некурящего человека.

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Когда 32-летнюю пациентку впервые обследовали, никаких проблем с глазами у неё не выявили: хрусталик, радужная оболочка и зрачок были в норме. Лишь на рентгене у неё заметили опухоли под сетчаткой — метастазы попали туда из лёгкого.

На что жаловалась пациентка

Редкий клинический случай описан в Journal of Radiology Case Reports. В статье говорится, что женщина жаловалась только на потерю зрения в правом глазу. Временами у неё возникали вспышки света и в левом глазу.

При этом никаких болей или неприятных ощущений она не испытывала. Со стороны тоже казалось, что проблем нет: белки глаз не покраснели, выделений не было.

Как нашли рак

Рентген и тесты показали, что у пациентки не было туберкулёза, ВИЧ и других инфекционных заболеваний. Однако у неё заметили небольшой узелок в правом лёгком. Компьютерная томография подтвердила догадки врачей — это была карцинома.

Именно оттуда метастазы проникли в сосудистую оболочку обоих глаз. На самом деле пострадали не только глаза: раковые клетки поразили также надпочечники и длинные мелкие кости.

Больше всего врачей удивило то, что частичная потеря зрения была единственным признаком рака. Обычно у людей с этим заболеванием наблюдаются симптомы, схожие с гриппом и простудой. Подробнее о них мы рассказывали здесь.