Стало известно, какие лекарства опасно принимать одновременно

Применяемый для лечения депрессии растительный препарат зверобой может снизить эффективность противозачаточных таблеток, а совместный прием антидепрессантов и ибупрофена — навредить желудку. Об этом изданию DailyMail рассказала британский фармацевт и преподаватель Кингстонского университета Дипа Камдар.

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По словам специалиста, зверобой часто применятся как безрецептурное растительное средство для лечения легких форм депрессии. Помимо выраженного антидепрессантного эффекта этот препарат обладает способностью действовать как индуктор ферментов — ускорять расщепление других веществ. Это значит, что одновременный прием зверобоя и препаратов иного назначения (например, противозачаточных) может снижать эффективность последних и приводить к неожиданным последствиям.

Фармацевт также рассказала, что не стоит сочетать антидепрессанты, называемыми селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), с противовоспалительными обезболивающими (Нурофеном, Ибупрофеном, Ибуклином). Дело в том, что комбинация этих препаратов может вызвать повреждения слизистой оболочки желудка и даже спровоцировать кровотечение. Чтобы избежать опасных последствий, препараты этих двух типов нужно принимать по крайней мере с двухчасовым интервалом.

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