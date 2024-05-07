Как отдышка взаимосвязана с глистам

Одним из симптомов присутствия в организме паразитов может быть отдышка. О том, какое влияние глисты оказывают на органы сердечно-сосудистой системы и легких, рассказала гастроэнтеролог Елена Ежевская.

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— Самые известные паразиты — гельминты (или глисты) — черви, которые обитают в пищеварительном тракте, — напомнила врач.

Медик пояснила, что частыми симптомами паразитов в органах ЖКТ являются аритмия, отдышка, изменение цвета кожи и высыпания. Также человек может испытывать необъяснимую тягу к сладком и болевые ощущения в правом боку, что может свидетельствовать о повреждениях печени, передает «Доктор Питер».

Паразитарное заражение можно заподозрить у человека, обратив внимание на сопутствующие симптомы. Их назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Владельцы домашних кошек даже не подозревают, что их питомец может стать источником болезней. Причем от самых безобидных до тех, которых стоит опасаться. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева.