Какие продукты опасны для щитовидной железы

Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты могут негативно влиять на состояние щитовидной железы.

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Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые контролируют процессы обмена веществ, роста отдельных клеток, тканей организма в целом. Если ее работа нарушается, это негативно сказывается на функционировании сердечно-сосудистой и других систем. Поэтому важно следить за здоровьем этого органа.

Как отметили эксперты Роскачества, на работу щитовидной железы заметно влияет пища, которую мы употребляем. Так, некоторые продукты могут подавлять способность организма усваивать заместительные гормоны, которые принимаются при терапии эндокринных заболеваний.

Хотя нет определенной диеты, которая поможет преодолеть проблемы с работой щитовидной железы, правильное питание позволит улучшить самочувствие. При этом отказ от употребления определенных продуктов поможет сбалансировать уровень гормонов.

Специалисты отметил, что негативно на работу щитовидной железы могут влиять соевые и жирные продукты, пища с высоким содержанием йода, крестоцветные овощи, полуфабрикаты, сладости и алкоголь. Также важно соблюдать осторожность при употреблении напитков с кофеином, а также еды, которая богата глютеном и клетчаткой.

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