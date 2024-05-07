Китайская невеста прошла генетическое тестирование и оказалась мужчиной

В Китае девушка решила перед свадьбой пройти медобследование и неожиданно для себя обнаружила, что генетически она является мужчиной. О необычном случае сообщило издание South China Morning Post.

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В материале говорится, что еще в подростковом возрасте 27-летняя Ли Юань (имя изменено) страдала от задержки полового развития. Дело в том, что у девушки не было менструаций и поздно сформировалась грудь. Когда девушке исполнилось 18 лет, у нее выявили аномальный уровень некоторых гормонов. Доктора подозревали недостаточность яичников и советовали пройти генетическое тестирование, однако тогда она это так и не сделала.

Спустя девять лет Ли Юань вновь обратилась к специалисту за помощью. Обследование показало, что у нее имеются мужские половые хромосомы и даже яичко, которое оказалось в брюшной полости.

Причиной оказалось редкое заболевание — врожденная гиперплазия коры надпочечников. В некоторых случаях оно приводит к тому, что пол пациента трудно или даже невозможно определить по внешнему виду, в том числе по гениталиям. Гинеколог, работающий с Ли Юань, пояснил, что социально она женского пола, но хромосомно — мужского.

По рекомендации врачей яичко удалили, чтобы избежать развития злокачественных образований. Теперь Ли Юань предстоят долговременная гормональная терапия и дополнительные обследования, говорится в статье.

Летом прошлого года сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш молодожены скончались при загадочных обстоятельствах в ночь сразу после церемонии бракосочетания. Известно, что 22-летний парень женился на 20-летней девушке в деревне на севере штата. После свадьбы молодожены уединились в своей комнате, а наутро их нашли мертвыми.