Россиянин почувствовал недомогание после лыжного забега, а это оказался рак

Речь идёт об одной из самых редких онкопатологий — нейроэндокринной опухоли с метастазами в лимфоузлах и обеих долях печени.

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Впервые Артём почувствовал боль после забега 1 января 2022 года. Обследование показало рак сразу четвёртой стадии. Всё потому, что заболевание протекает бессимптомно. Но ни мужчина, ни врачи не опустили руки.

Что произошло

В первый день 2022 года Артём почувствовал острую боль в правом подреберье после забега. Он всегда увлекался спортом и беговыми лыжами, так что реакция организма вызвала подозрения.

Как проходит лечение

В июле 2022 года мужчину направили в Медицинский радиологический научный центр им. А. Ф. Цыба, где ему сделали химиоэмболизацию печёночной артерии. Суть операции в том, что в сосуды, которые питают опухоль, вводят микросферы с препаратом. Это помогает остановить рост опухоли у 90% пациентов и увеличивает продолжительность жизни в 4–5 раз по сравнению с традиционными методами лечения.

Такая мера остановила агрессивный рост рака и позволила сделать пересадку печени. За два года лечения россиянин прошёл более 10 курсов химиотерапии и сейчас находится на биотерапии (таргетная терапия). Врачи дают благоприятный прогноз.

Что говорит пациент

Россиянин рассказал, что в момент, когда он узнал о страшном диагнозе, его жена была беременна, а сейчас его дочке уже 1 год и 7 месяцев. Он счастлив, что смог увидеть её рождение. Артём поблагодарил врачей за помощь.

«Я понимаю, что рак — это не насморк, и мы не вылечим его за месяц, два или даже год, но изо дня в день мы вместе стараемся побороть его, для того чтобы улучшить качество моей жизни и достичь стойкой ремиссии», — поделился он.

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