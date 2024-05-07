Женщина превратилась в «вампира» из-за редкой болезни

43-летняя американка Дженнифер Спитцер перестала появляться на солнце, начала бояться есть чеснок и разбила почти все зеркала в доме. Ее рассказ о редкой болезни, из-за которого ее образ жизни стал похож на вампирский, опубликовало издание HuffPost.

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Спитцер рассказала, что впервые заметила странные симптомы летом 2023 года: она стала бояться солнечного света. По словам американки, свет резал ей глаза, а на коже появлялась жгучая сыпь.

«Солнце также вызывает у меня лихорадку. Я дрожу и трясусь. Это ослабляет мои ноги, иногда до полной неподвижности. Никакая широкополая шляпа или лосьон с SPF не могут полностью предотвратить эти реакции, поэтому в солнечные дни я, как вампир, удаляюсь в темное логово своего дома», — говорит Спитцер.

Женщина отмечает, что боязнь солнечного света не единственное, что делает ее похожей на мифического монстра. Она уточнила, что также не переносит чеснок, потому что он вызывает обострение ее симптомов.

Кроме того, Спитцер утверждает, что разбила практически все зеркала в доме.

«Я не могла видеть сыпь на лице и быстро редеющие волосы, а также залысины, распространяющиеся вдоль лба. Я не могла понять, были фиолетовые тени под глазами результатом болезни, мучившей меня бессонницы или тяжелых стероидов, прописанных врачом», — пожаловалась женщина.

Она добавила, что испытывала сильную боль в суставах, которая, как ей казалось, была еще одним доказательством трансформации ее тела.

Спитцер отметила, что в течение нескольких месяцев она не знала свой диагноз. Лишь в ноябре прошлого года ей сообщили, что она больна аутоиммунным заболеванием — системной красной волчанкой.

«Аутоиммунитет — это своего рода предательство. Иммунная система принимает себя за врага и атакует здоровые ткани и клетки организма», — объяснила женщина.

По ее словам, волчанка поражает почти все системы и внутренние органы, причина ее происхождения неизвестна, а эффективного лекарства не существует. Тем не менее Спитцер верит, что терапия даст положительный результат и хороших дней в ее жизни будет больше, чем дней с обострениями.

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