Продукты, которые наносят реальный вред сосудам

Принято считать, что наиболее отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему организма оказывает жирная и жареная пища. Этот миф развеял терапевт и кардиолог Константин Иванов.

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Медик пояснил, что самыми главными факторами набора массы тела являются сахар и избыток быстрых углеводов, к числу которых относятся сдоба и сладости. Сахар также оказывает отрицательное воздействие на поджелудочную, которая отвечает за расщепление жира.

— Можно сказать, что главный враг наших сосудов скорее лишний сахар, чем умеренное употребление сливочного масла, жирного сыра или сметаны, — пояснил Иванов.

Еще одной причиной образования холестерина врач назвал дефицит витаминов группы B и D, а также йода и железа, передает «Комсомольская правда».

Привычный многим завтрак — бутерброды с сыром, печенье, жареные или вареные яйца с колбасой — может повысить уровень холестерина в крови, что негативно повлияет на функционирование сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредил гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

В свою очередь кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что повышенный стресс гораздо сильнее влияет на работу сердца, чем холестерин.