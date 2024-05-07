Могут ли на страницах старых книг скрываться инфекции

Никаких инфекций на книжных страницах нет, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. Сообщения об опасности чем-то заразиться от отправленных книг, найденных в библиотеках Европы, он назвал чепухой.

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Никаких инфекций на книжных страницах нет. Ни на новых, ни на старых. Можно, конечно, намазать страницы мышьяком, и, когда вы будете облизывать палец, чтобы эту страницу перелистнуть, соответственно, отравитесь. Желтая пресса пишет, что можно чем-то заразиться, это чепуха, — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что тысячи пропитанных мышьяком книг изъяли из библиотек Европы за последние несколько недель. Речь об изданиях XIX века с зелеными обложками, при изготовлении которых использовалось опасное вещество. В частности, подобные книги были найдены в библиотеках Германии и Франции.

На проверку всех обложек могут уйти месяцы, поскольку в одной только национальной и университетской библиотеке Страсбурга хранятся сотни тысяч книг XIX века. При обнаружении опасного издания сначала его сохраняют в электронном виде, после чего помещают для хранения в герметичный ящик.