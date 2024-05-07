Как чрезмерное употребление антибиотиков вредит организму

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, трое из четырех больных коронавирусом во время пандемии принимали ненужные для лечения антибиотики. Данное лечение оказалось вредным для здоровья, потому что повысило уровень антибиотикорезистентности. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, какие могут быть последствия от чрезмерного употребления антибиотиков.

По его словам, как все лекарственные препараты, антибиотики имеют побочные эффекты прямого действия: кроме уничтожения инфекции, они также являются чужеродным веществом для организма. Поэтому возможно образование аллергических реакций.

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— Они могут быть легкого течения, такие как крапивница, и тяжелого — анафилактический шок. Это все может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент, — рассказал он.

Кроме того, антибиотик как химическое вещество может влиять на действие других лекарственных препаратов, и наоборот. Например, ацетилцистеин, который принимают при простуде для выведения мокроты, может блокировать действие антибиотиков, и они перестают быть эффективными, отметил терапевт.

Однако главный побочный эффект, который могут дать антибиотики, если их применять без показаний, — это антибиотикорезистентность.