Мужчина пришел в больницу с насморком, которым оказалась спинномозговая жидкость

В Подмосковье пациент обратился в больницу с жалобами на насморк, а узнал, что у него вытекает жидкость из головного мозга. Об этом во вторник, 7 мая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По данным пресс-службы, в Жуковскую больницу пришел 35-летний мужчина с насморком. Он жаловался, что жидкость вытекает каждый раз при наклоне головы.

В ходе обследования врачи нашли у мужчины дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки. В пресс-службе уточнили, что, скорее всего, дефект связан с травмой, которую мужчина получил несколько месяцев назад. При этом «насморк» оказался ликвором — спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга. Это грозило жителю Подмосковья менингитом, развитием инфекции в головном и спинном мозге.

— При помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и соединительнотканная оболочка, — уточнил врач-оториноларинголог Жуковской больницы Аветис Мартиросов.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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