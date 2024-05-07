Почему не стоит промывать глаза заваркой

Люди часто прибегают к народной медицине. Использование чайной заварки — не исключение. Её до сих пор применяют, как целебное средство от многих заболеваний глаз. А это в корне неверно, рассказала «Клопс» врач-офтальмолог Наталья Площанская.

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Заварка — это прошлый век, сразу пояснила доктор. Сейчас для промывания глаз существует очень много различных антисептиков. Эти препараты обладают доказанной эффективностью, а не просто содержат подсушивающие дубильные вещества, как чай.

«Чайный метод использовали в Великую Отечественную войну. Заварка была просто первым подручным средством при воспалительных, гнойных и слизистых инфекциях глаз. Но не более того», — пояснила врач.

Настой чайных листьев даёт больше побочных эффектов, чем пользы. Применение заварки пагубно и глупо, считает офтальмолог. Тем более, когда доступен широкий ассортимент специальных медикаментов.

«Для промывки глаз, если попала соринка, шампунь или другое щелочное вещество, подойдут глазные капли на основе физраствора. Средство можно приобрести в любой аптеке, а лучше, чтобы оно всегда имелось в домашней аптечке», — посоветовала Площанская.

Самостоятельно, тем более регулярно чем-либо промывать глаза не стоит, это может вам навредить. Грамотное лечение может назначить только специалист, подытожила доктор.

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