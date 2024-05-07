Врач Сидоров развеял популярный миф о варикозе

По словам врача, одним из симптомов варикозного расширения вен может быть дискомфорт в ногах к концу рабочего дня. Особенно стоит обратить внимание на выпирающие вены, в том числе на «сеточки», которые могут быть признаком заболевания. Также тяжесть в ногах может указывать на проблемы с венами.

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В беседе с изданием «Петербург2» Вадим Сидоров уточнил, что дискомфорт или беспокойство в ногах обычно появляются после физической нагрузки или к концу рабочего дня. Это может проявляться в виде тяжести или отечности в области голеностопного сустава и голени.

Флеболог объяснил, что если тяжесть в ногах ощущается симметрично в обеих ногах, то это, скорее всего, не связано с варикозом. Такие симптомы могут быть признаками других заболеваний, таких как остеохондроз, артроз или плоскостопие. В таком случае необходима ультразвуковая диагностика, которую должен провести врач-флеболог.

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