У кого чаще всего встречается легочная гипертензия

Легочная гипертензия (ЛГ) поражает около 1% населения, увеличиваясь до 10% у людей старше 65 лет, при этом женщины болеют в 4 раза чаще. Об этом РИАМО рассказал кардиолог Денис Соколов.

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Чаще всего ЛГ является вторичной и вызвана проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной системы, такими как тромбоэмболия легочной артерии, астма, острая левожелудочковая недостаточность, респираторный дистресс-синдром.

Хроническая ЛГ может быть вызвана пороками сердца, хронической сердечной недостаточностью, миокардитами, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, циррозом печени, системными заболеваниями соединительной ткани.

ЛГ снижает физическую выносливость и может привести к сердечной недостаточности, заключил кардиолог.