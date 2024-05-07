Почему летом не рекомендуется удалять родинки

Удалять родинки летом не рекомендуется: калининградский дерматолог объяснил, почему
В ожидании пляжного сезона многие задумываются об удалении родинок и родимых пятен. Но летом этого лучше не делать, предупреждают врачи. С чем связаны такие рекомендации, «Клопс» объяснила калининградский дерматовенеролог Елена Камшилова.
Чаще от родинок (невусов) желают избавиться женщины. Открытая одежда обнажает новообразования на коже и приносит эстетический дискомфорт.
«Если невусы, бородавки, папилломы не подвергаются трению и не травмируются об одежду, то процедуру по их удалению желательно перенести на осенне-зимний период», — подчеркнула доктор.После операции на месте родинки образуется нежная тонкая плёночка светло-розового цвета. Участок молодой кожи сильно уязвим под действием солнечных лучей. Даже небольшая доза ультрафиолета может негативно повлиять на результат.«Летнее солнце часто становится причиной новой пигментации на месте удаления образования», — предупредила Камшилова.
Родинки удаляются незамедлительно только в определённых случаях. Такими причинами могут быть неровные контуры невусов, зуд и шелушение, также внушает опасение, если они поменяли цвет или интенсивно растут.
«В этих случаях доктора не устанавливают каких-либо сезонных ограничений по выведению родинок. При обнаружении любых изменений кожного покрова необходимо обратиться к специалисту», — пояснила дерматовенеролог.
Рекомендации доктора
Если у человека много родинок или они крупных размеров, то на пляже желательно отдыхать в тени. Родимые пятна также необходимо прятать от ультрафиолета, и лучше всего под одеждой.
Доктор рассказал, как оказать первую помощь при травмировании родинки.