Почему летом не рекомендуется удалять родинки

В ожидании пляжного сезона многие задумываются об удалении родинок и родимых пятен. Но летом этого лучше не делать, предупреждают врачи. С чем связаны такие рекомендации, «Клопс» объяснила калининградский дерматовенеролог Елена Камшилова.

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Чаще от родинок (невусов) желают избавиться женщины. Открытая одежда обнажает новообразования на коже и приносит эстетический дискомфорт.

«Если невусы, бородавки, папилломы не подвергаются трению и не травмируются об одежду, то процедуру по их удалению желательно перенести на осенне-зимний период», — подчеркнула доктор. После операции на месте родинки образуется нежная тонкая плёночка светло-розового цвета. Участок молодой кожи сильно уязвим под действием солнечных лучей. Даже небольшая доза ультрафиолета может негативно повлиять на результат. «Летнее солнце часто становится причиной новой пигментации на месте удаления образования», — предупредила Камшилова.

Родинки удаляются незамедлительно только в определённых случаях. Такими причинами могут быть неровные контуры невусов, зуд и шелушение, также внушает опасение, если они поменяли цвет или интенсивно растут.

«В этих случаях доктора не устанавливают каких-либо сезонных ограничений по выведению родинок. При обнаружении любых изменений кожного покрова необходимо обратиться к специалисту», — пояснила дерматовенеролог.

Рекомендации доктора

Если у человека много родинок или они крупных размеров, то на пляже желательно отдыхать в тени. Родимые пятна также необходимо прятать от ультрафиолета, и лучше всего под одеждой.

Доктор рассказал, как оказать первую помощь при травмировании родинки.