Врач перечислил первые признаки астмы

Основной симптом астмы у человека — сильный приступ удушья, однако он возникает не сразу. Заболеванию предшествуют косвенные признаки. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Антон Казеннов.

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«В большинстве случаев предшествуют несколько признаков, которые могут намекать на скорое начало астмы. Среди них — интенсивные слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание», — пояснил Казеннов.

Он добавил, что среди первых признаков также есть затруднение при глубоком вдохе. Кроме того, могут наблюдаться долгий, необычно шумный выдох, свистящие хрипы при дыхании и влажный кашель.

До этого Казеннов отмечал, что возникновению бронхиальной астмы могут способствовать аллергены, инфекции и экстремальные температуры. Также, по его словам, не стоит недооценивать стресс. Сильные эмоциональные переживания могут оказывать влияние на развитие астматических приступов.