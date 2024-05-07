Почему повышается холестерин

Переизбыток холестерина может возникнуть не из-за ошибок в питании, а из-за половых гормонов, предупредил врач-кардиолог Константин Иванов. В беседе с KP.RU специалист подчеркнул, что после 40-45 лет выработка половых гормонов снижается, из-за этого часть холестерина остается невостребованной.

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Основная часть холестерина в нашем организме идет на синтез половых гормонов. Это эстрадиол у женщин и тестостерон у мужчин. С возрастом, в среднем после 40-45 лет, выработка таких гормонов снижается. Много холестерина остается невостребованным, и поэтому повышается его уровень в крови, — пояснил специалист.

Также стоит проверить работу щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Как «хороший», так и «плохой» холестерин синтезируется в печени. При сбоях в работе этого органа обмен холестерина нарушается. Кроме того, высокий уровень вещества наблюдается при хронических заболеваниях почек. Еще одним серьезным фактором нарушения холестеринового обмена Иванов называет ожирение. В связи с этим, по его словам, важно сократить употребление «быстрых» углеводов, а не концентрироваться на количестве жиров, которые можно получить из сыра, сливочного масла или сметаны.

Все разговоры, что для снижения холестерина нужно отказываться от сливочного масла, яиц, сметаны, — большая глупость. Кстати, в яйцах много холина, который как раз выводит «вредный» холестерин, — добавил кардиолог.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что чрезмерное употребление бутербродов с колбасой грозит набором лишних килограммов и развитием мочекаменной болезни. Он отметил, что частые завтраки или перекусы подобным блюдом чреваты гастритом или язвой желудка.