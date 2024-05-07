Какие привычки увеличивают риск развития деменции

Риск развития деменции значительно увеличивается из-за некоторых распространенных привычек, предупредили психолог Эстер Уолтон и эксперт по деменции Тим Бинланд. Их специалистка назвала изданию Mirror.

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По словам Уолтон, риск развития деменции увеличивают курение и алкоголь. Также когнитивным функциям вредит недостаток сна, отметила она. Так, риск развития деменции увеличивается на 30 процентов у людей, которые отдыхают ночью менее шести часов.

Другим фактором риска Уолтон назвала жизнь в одиночестве. По ее словам, ученые доказали, что социально изолированные люди рискуют столкнуться с диагнозом «деменция» раньше остальных.

Громкий шум увеличивает риск потери слуха, что в свою очередь, повышает вероятность развития деменции. При этом вредят здоровью и прослушивание музыки в наушниках и постоянные походы на концерты.

Нездоровая пища, а также злоупотребление кофе тоже могут стать одной из причин развития старческого слабоумия, добавил Бинланд. Он сослался на исследования, в ходе которых установили, что у тех, кто выпивает более шести чашек кофе в день, вероятность возникновения деменции на 53 процента выше.

Чтобы снизить риск деменции, Бинланд рекомендовал придерживаться средиземноморской диеты, а также есть меньше красного мяса. Кроме того, поможет физическая активность, кроме контактных видов спорта. Эксперт объяснил, что травмы головы, к которым могут приводить такие тренировки, многократно увеличивают вероятность развития старческого слабоумия.

Специалисты также призвали минимизировать количество стресса в жизни, отказаться от многочасового пользования гаджетами, а также регулярно проходить медицинские обследования. Это поможет держать под контролем давление и другие важные для здоровья, в том числе ментального, показатели.

Ранее терапевт Наталья Севастьянова объяснила склонность женщин к деменции. По ее словам, особо велик риск развития заболевания во время менопаузы.