Эректильная дисфункция является ранним предупреждающим признаком сердечно-сосудистых заболеваний. О таком неочевидном симптоме предупредил врач-терапевт Хилари Джонс, пишет The Sun.

Джонс назвал пенис барометром сердечно-сосудистого здоровья мужчины. По его словам, при эректильной дисфункции риск сердечного приступа увеличивается в два раза.

«Вот почему важно знать причину эректильной дисфункции», — подчеркнул врач.

Терапевт объяснил, что при развитии болезней сердца и сосудов в первую очередь начинаются проблемы в работе мужской половой системы. По его словам, это связано с тем, что сосуды в пенисе намного меньше, чем в других частях тела, поэтому их закупорка заметна раньше.

«Если кровоток в интимных частях тела ограничен, то весьма вероятно, он слаб и в артериях, питающих сердце, что повышает риск сердечного приступа», — заявил Джонс.

Терапевт добавил, что у женщин проблемы с возбуждением тоже могут указывать на сердечно-сосудистую недостаточность. Это, по его словам, происходит из-за плохого притока крови к клитору.

Ранее терапевт Хана Патель предупредила об уменьшении полового члена из-за ожирения. По ее словам, такое состояние называется скрытым пенисом и возникает из-за излишнего количества тканей в паховой области.