Гастроэнтеролог рекомендовала сдать анализ на глисты при аритмии и одышке

Наличие глистов в организме может проявиться различными симптомами. Это объясняется тем, что паразиты могут затронуть не только пищеварительную систему, но и другие органы, например, сердце и лёгкие.

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В результате у человека могут появиться аритмия или одышка.

Также пациенты могут заметить изменение цвета кожи, высыпания, бесконтрольное желание есть сладкую или высокоуглеводную пищу, боль в правом боку. Последнее указывает на поражение печени глистами.

Затрудненное дыхание и приступы кашля могут также быть признаком поражения лёгочной ткани паразитами, пишет doctorpiter.ru.

Ранее стала известна группа крови, обладатели которой должны больше всего опасаться клещей.

Также недавно жительница Луганска обратилась за помощью к врачам в Ростове, так как оказалась под угрозой от червей-эхинококков, которые могли привести к ее гибели.