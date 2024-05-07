В Роспотребнадзоре назвали участки тела, куда чаще всего присасываются клещи

Специалисты Роспотребнадзора призвали россиян соблюдать осторожность во время прогулок на природе. Это связано с активностью клещей.

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Чаще всего, отмечают эксперты, членистоногие присасываются в определённые области на теле, где кожа более нежная. Это паховая зона, подмышечные впадины и области за ушами.

Чтобы минимизировать риск укуса клеща, не стоит ложиться на траву, надевать на прогулки рекомендуется светлую одежду с длинными рукавами и штанами «в пол». После улицы нужно осмотреть себя и близких.

При обнаружении клеща его можно извлечь самостоятельно либо же в любом травмпункте. Паразита следует поместить в баночку и доставить его в лабораторию для проведения исследований.