Эксперт предупредила о последствиях недостатка витамина D

По данным исследований, у половины россиян отмечается дефицит витамина D. По словам научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шуппо, нехватка этого витамина грозит опасными последствиями.

Специалист уточнила, что витамин D помогает регулировать обмен кальция и фосфора, который необходим для здоровья костей. При дефиците витамина наблюдается повышенная хрупкость костей и мышечная слабость.

Кроме того, согласно последним исследованиям, это витамин также важен для здоровья сердечно-сосудистой системы.

При его дефиците могут наблюдаться диабет, ожирение, аутоиммунные заболевания и даже рак.

При этом врач отметила, что самостоятельно назначать себе дозировку витамина D нельзя. Этим должен заниматься врач. При этом лучше использовать липосомальные формы витаминов, которые легко проходят сквозь мембранную клеточную защиту и устойчивы к окислительным процессам желудочной среды, рассказала эксперт в разговоре с «РГ».

Ранее ученые заявили, что витамин D может служить профилактическим средством против рака.Также ученые обнаружили белок, который увеличивает риск развития рака печени, а по данным The Guardian, приостановка употребления вейпа повышает шанс женщин на беременность.