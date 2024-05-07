Малышева предупредила, что лекарства от давления могут вызвать сухой кашель

По словам врача, телеведущей Елены Малышевой, нередко лекарства от давления вызывают неожиданные побочные эффекты. Например, препараты с окончанием «прил» могут вызвать сухой кашель. Если пациент столкнулся с таким побочным действием лекарства, его стоит перевести на средство от давления с окончанием на «сартан», рекомендовала Малышева.

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Врач напомнила, что в организме есть особый белок, который вызывает спазм сосуда. Лекарства от давления могут блокировать производимый им белок.

Поэтому при возникновении сухого кашля после приема препаратов с окончанием «прил» надо сменить их на другое лекарство, сообщила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Ранее Малышева вызвала бригаду скорой помощи для одной из зрительниц программы. Телеврач объяснила, что у гостьи случился гипертонический криз, опасное состояние, которое может спровоцировать инсульт.

Также Елена Малышева назвала цифры давления, которые считаются нормой.