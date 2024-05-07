Нарушения работы щитовидной железы могут повысить холестерин

По словам заведующего Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, к.м.н., врача-терапевта, кардиолога Константина Иванова, превышение уровня холестерина в крови может быть следствием нескольких причин. Например, уровень холестерина зависит не только от рациона питания, но и от таких факторов как работа печени, поджелудочной железы, кишечника, желчного пузыря.

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Иванов уточнил, что большая часть холестерина расходуется на синтез эстрадиола у женщин и тестостерона у мужчин.

Поскольку с возрастом выработка этих гормонов снижается, остается много «свободного» холестерина, поэтому его уровень в крови повышается.

При грамотной гормонозаместительной терапии уровень холестерина можно нормализовать. Однако на уровень холестерина также влияет работа щитовидной железы.

При гипотиреозе, к примеру, резко повышается уровень холестерина.

Поэтому при повышении «плохого» холестерина кроме половых гормонов важно проверить работу щитовидной железы, рассказал врач «КП».

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