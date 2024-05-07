У ибупрофена нашли новые побочки

В инструкцию по применению ибупрофена будут внесены изменения: в минздраве считают необходимым указать в документе, что при приеме препарата существует риск возникновения новых побочных реакций, в том числе некоторых серьезных кожных заболеваний.

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Ибупрофен, который считается одним из самых безопасных жаропонижающих и противовоспалительных средств, может провоцировать некоторые нежелательные реакции. Минздрав России обязал производителей лекарств, в состав которых входит ибупрофен, внести изменения в инструкцию по его применению, чтобы предупредить пациентов о рисках. В списке возможных побочек - мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром, острый генерализованный экзантематозный пустулез, синдром Коуниса. Предупреждение касается всех лекарственных форм ибупрофена.

"При длительном применении ибупрофена. действительно, возможны различные побочные эффекты, и вот теперь получены достоверные данные о рисках развития кожных осложнений. Все они связаны с токсикоаллергическими реакциями, - пояснил "РГ" врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков. - По сути, действующее вещество лекарства выступает антигеном, и иммунная система реагирует на него аллергической реакцией. Это не новость. Любой препарат при длительном системном применении может вызывать аллергические реакции различных типов. Ибупрофен, как и другие нестероидные противовоспалительные лекарства, - это, к сожалению, не самая безобидная группа препаратов, и побочных эффектов у них достаточно. Лекарство оказывает влияние на разные органы и системы, и, как теперь доказано, могут возникнуть и кожные реакции".

Но драматизировать ситуацию не стоит - применение лекарства в клинической практике практически не изменится, - говорят специалисты.

"Современную медицину сложно представить без группы нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. Они обладают противовоспалительным, жаропонижающим, обезболивающим эффектом и (в зависимости от конкретного препарата) антиагрегантным действием, то есть их также применяют для предупреждения тромбоза, - пояснила "РГ" доцент кафедры фармакологии Института фармации Сеченовского университета Сусанна Сологова. - Ибупрофен - один из самых популярных безрецептурных жаропонижающих. При этом, согласно правилам фармаконадзора (его осуществляет Росздравнадзор), для всех препаратов, уже выведенных на рынок, проводятся пострегистрационные исследования, чтобы выявить возможные нежелательные реакции".

Врачи, которым пациенты рассказывают о побочных эффектах при приеме лекарств, должны сообщать об этом в Росздравнадзор. Там информация обобщается, анализируется, и по результатам этой работы могут вноситься изменения в инструкцию по применению лекарства. Такие же пострегистрационные исследования безопасности проводились и по ибупрофену. Так, выяснилось, что на фоне его применения у некоторых пациентов возникали побочные проявления - парадоксальные коронарные нарушения (синдром Коуниса), различные виды кожных реакций.

"Это редкие эффекты, но они имеют место и потому в обязательном порядке должны быть указаны в инструкции. Соответственно, регулятор рекомендовал актуализировать инструкцию на ибупрофен с учетом полученных данных", - пояснила Сологова. "Все препараты, поступающие на российский рынок, проходят клинические испытания. При этом по мере накопления клинического опыта в их применении может появиться новая важная информация по их эффективности и безопасности, поэтому возникает необходимость в актуализации инструкций, и это закономерный процесс", - добавила в беседе с "РГ" научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Побочные реакции бывают при приеме любого лекарства, важно предупреждать пациентов о рисках осложнений информировать у них ответственное отношение к лечению

Инструкции время от времени пересматривают в отношении практически всех лекарств, даже тех, которыми мы лечимся уже десятки лет.

"Ибупрофен применяют в лечебной практике очень давно, это проверенный и в целом безопасный препарат. Побочные реакции бывают при применении любого лекарства. Новые данные не изменят статус ибупрофена, его по-прежнему можно купить в аптеке без рецепта", - сказала "РГ" глава Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Очень многое зависит от соблюдения схемы лечения - соблюдения дозировки, времени приема и длительности курса, - подчеркивает Неволина.