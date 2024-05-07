Онколог рассказал об опасных последствиях нанесения татуировок
Сама по себе татуировка не может стать причиной развития рака кожи, но она может помешать вовремя заметить опасные симптомы онкологического заболевания, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Специалист подчеркнул, что татуировка потенциально опасна для людей с аллергией.
Татуировки — это, безусловно, травматизация кожи. Не стоит делать ее в тех зонах, где имеются хронические изменения. Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов, — пояснил врач.
В заключение эксперт подчеркнул, что людям, у которых есть склонность к аллергии, следует с осторожностью подходить к вопросу о том, делать ли татуировки. По его словам, краситель может спровоцировать аллергическую реакцию.
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