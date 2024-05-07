Смертоносный штамм коронавируса распространился по США

По территории США распространяется смертоносная группа штаммов коронавируса FLiRT. По данным телеканала Fox News, доминирующим среди них является вариант KP.2, на который приходится до четверти всех случаев заражения.

«FLiRT также имеет некоторые тревожные особенности, такие как изменения в спайковом белке, который участвует в том, чтобы помочь SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему Covid-19, закрепиться и, таким образом, вызвать заболевание у людей», - сказано в материале.

При этом, по словам экспертов, ковид все еще серьезно угрожает обществу, несмотря на общее снижение числа заболеваний.

Ранее сообщалось, что такая простая вещь, как чашка чая, может помочь в борьбе с COVID-19.