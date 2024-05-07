Врач рассказала, в какую погоду клещи чаще всего нападают на человека

Количество клещей напрямую зависит от погодных условий. Идеальная обстановка для их активности - температура выше нуля градусов, отсутствие ветра, дождя и палящего солнца, рассказала "Российской газете" заместитель главного врача клиники "Будь Здоров" на Сущевском Валу Татьяна Сергеева.

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Соответственно, в течение дня у клеща две фазы активности, говорит она. Так, наиболее агрессивны они с 8 утра до 11 часов и примерно с 17 до 20 часов. По словам врача, это связано прежде всего с особенностями светового дня. В эти периоды солнечные лучи падают на землю под углом, рассеянно, интенсивность освещения ниже. А вот полуденный зной эти паукообразные не любят и с 11 до 17 часов прячутся в тени, избегая активности.

Сергеева подчеркнула, что в этом году клещей в два раза больше, это напрямую связано с тем, что прошлое лето было холодным и дождливым. Меньшее количество солнечных дней вынуждает в следующий сезон давать большее потомство и выводок идет быстрее, чтобы "успеть" дать потомство. К тому же клещи после зимы крайне голодные и агрессивные, поэтому сейчас встречаются даже в черте города, в парках. Бывают случаи, что они заползают в дома.

В связи с этим, отмечает врач, прогноз по клещевому энцефалиту в этом году не оптимистичный. В качестве специфической профилактики этого заболевания, по ее словам, применяется вакцинация. Предупредить заражение клещевым энцефалитом также можно, если соблюдать меры предосторожности.

Доктор обратила внимание, что энцефалитные клещи нападают, цепляясь за проходящих мимо теплокровных животных и людей, как репейник. Местом для засады жертвы они избирают запачканные потовыми следами теплокровных травинки и веточки в тенистых травянистых местах. С учётом этого в походах следует держаться подальше от троп животных, и домашнего скота. На дорожках и широких тропах лучше идти по их центру, избегая контакта со свешивающейся на тропу растительностью. Можно также применять репелленты, содержащие ДЭТА или перметрин.

Одежду при посещении таких мест следует надевать с капюшоном, длинными рукавами, без дыр и отверстий, штанины обязательно заправлять в длинные носки, а рубашку в брюки. Волосы следует прятать под головной убор. Чтобы клещей легче было заметить, предпочтительно надевать светлую одежду. Во время пребывания в лесу, парках, зонах отдыха рекомендуется регулярно осматривать одежду и контролировать открытые участки кожи: шею, запястья рук. После возвращения с отдыха на природе нужно осмотреть одежду и тело, стоит прибегнуть к посторонней помощи для осмотра спины и волосистой части головы.

При обнаружении присосавшегося клеща его следует немедленно удалить.

"Чем раньше клещ удален, тем меньше вероятность заражения", - подчеркнула Сергеева.

Однако самостоятельное удаление, пояснила она, может привести к раздавливанию клеща и отрыва тела от головы с хоботком. Оставшиеся в ране части клеща продолжат создавать угрозу заражения. Лучше доверить удаление клеща специалистам. Ни в коем случае нельзя использовать масляные вещества для извлечения клещей, заключила врач.

Она также напомнила, что клещевой энцефалит это вирусная инфекция, для которой характерна интоксикация и поражение серого вещества головного мозга или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к летальному исходу заражённого. Переносят возбудителя заболевания иксодовые клещи, в том числе - Ixodes persulcatus, которые в основном обитают в азиатском регионе России, и Ixodes ricinus, их чаще можно встретить в европейском регионе. Передача клещевого энцефалита от человека к человеку невозможна.