Стало известно о новых побочных эффектах ибупрофена

Минздрав РФ рекомендовал производителям ибупрофена внести изменения в инструкции по применению препарата, указав на новые риски. Об этом сообщает «Коммерсант».

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По данным издания, вновь выявленные побочные реакции хоть и редкие, но опасные, поэтому лекарства, где содержится ибупрофен, следует применять с осторожностью.

Медицинское ведомство призвало дополнить инструкции препаратов наружного применения сведениями о возможности развития мультиформной эритемы, эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса—Джонсона, токсического эпидермального некролиза, DRESS-синдрома и острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

По мнению Минздрава, для препаратов системного действия в инструкцию нужно добавить информацию о возможном появлении синдрома Коуниса и тяжелых кожных реакций.

Новую информацию необходимо прописывать в разделе «Нежелательные реакции» общей характеристики лекарственного препарата и «Возможные нежелательные реакции» листка-вкладыша, уверены в ведомстве.

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