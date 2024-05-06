Почему синяки на теле появляются без видимой причины

Низкий процент жира в организме и прием обезболивающих препаратов (аспирина, ибупрофена) существенно повышает риск появления синяков даже при незначительном воздействии на кожу. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Мартин Скарр.

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По словам врача, «беспричинные» синяки чаще появляются у пожилых людей. Это связано с уменьшением жировой прослойки, защищающей капилляры, под кожей. Дело в том, что тонкий жировой слой не обеспечивает достаточную амортизацию при ударах и других физических воздействиях, из-за чего сосуды с большей вероятностью травмируются.

Другой неочевидной причиной появления синяков является прием аспирина и ибупрофена, а также препаратов-антикоагулянтов, снижающих свертываемость крови. Такие «разжижители» крови способствуют ее более свободному разливанию под кожей, что может приводить к обширным и легко образующимся синякам.

Скарр отметил, что некоторые природные терапевтические средства, например, гинкго билоба и женьшень, также могут провоцировать появление легких синяков. Однако механизм их действия до конца не изучен.