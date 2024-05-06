Раскрыты признаки анемии у женщин

Недостаток железа у женщин может проявиться не только классическими признаками, такими как слабость и бледность, но и более неочевидными симптомами, такими как затрудненное глотание и изменения вкуса, передает Daily Mail.

Британский доктор Авинаш Хари Нараянан подчеркнул, что железодефицитная анемия у женщин может привести к серьезным последствиям, таким как ухудшение самочувствия, риск сердечных заболеваний и почечной недостаточности.

Женщины страдают от недостатка железа в организме в два раза чаще мужчин, и симптомы у них могут быть разнообразными. Кроме того, особое внимание к своему здоровью должны уделять молодые и беременные женщины, так как они наиболее подвержены риску развития железодефицитной анемии. Врач рекомендует обращать внимание на любые изменения самочувствия и не игнорировать даже незначительные симптомы, такие как боль или зуд языка.