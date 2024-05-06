Клиника выплатит компенсацию пенсионеру за формальное лечение

Новосибирский областной суд взыскал с Сибирского окружного медицинского центра ФМБА сто тысяч рублей по иску 85-летнего Кима Панова. Ветеран атомной энергетики и промышленности возмутился, что его выписали из стационара, где он пробыл всего ничего, с диагнозом "улучшение". Он потребовал, чтобы врачи устранили этот обман: "Как так, вылечили за девять дней, да еще с улучшением? Это же чушь собачья!" С этого и начался судебный спор, растянувшийся на два с лишним года.

Ким Панов, несколько десятилетий крепивший ядерный щит Родины, имеет два профессиональных заболевания и следит за своим здоровьем - регулярно лечится в стационарах. Вот и в 2021 году он находился в хирургическом отделении Центра ФМБА с 21 по 29 октября. Возмущенный пациент, который не почувствовал никаких улучшений, обратился к руководителю медучреждения Оксане Стрельченко, потребовав наказать врача за ложный диагноз и исправить оплошность. Но медики настаивали, что улучшения есть. Для убедительности в медцентре собрали комиссию. В состав комиссии наряду с врачами включили заведующую аптекой, начальника отдела кадров, начальника отдела по делам гражданской обороны... Такой состав комиссии Кима Панова окончательно вывел из себя. "Как могут мне помочь кадровик и специалист по гражданской обороне? Зачем им знать о моем заболевании?!" И подал иск о разглашении его персональных данных.

В 2022 году Центральный суд Новосибирска в удовлетворении иска Киму Панову отказал. Потому как подписал согласие на лечение - согласился автоматически и на комиссию в случае чего.

"Как так, вылечили за девять дней, да еще с улучшением? Это же чушь собачья!" - возмущается Ким Панов.

Другое дело - то самое качество медицинской помощи. Откуда взялось улучшение? Могут ли медики доказать этот факт? И тут Новосибирский областной суд, который рассматривал его апелляцию, не согласился с коллегами, отменив решение Центрального суда.

Прокурор поддержал доводы Кима Панова. Назначили экспертизу. И эксперты обнаружили обширный ряд дефектов в лечении ветерана. Приняв это все во внимание, суд частично удовлетворил его требования - моральные страдания пациента с "нарисованным" улучшением оценили в сто тысяч рублей.

Единственное, с чем не согласен Ким Панов, так это с заменой ответчика. Он хотел бы взыскать компенсацию лично с Оксаны Стрельченко, которая отвечала ему отписками. Однако по Закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" вред, причиненный жизни и здоровью пациентов при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями, а не работниками. Хотя Ким Панов, как и многие сограждане, считает, что за любые дефекты медпомощи должны платить врачи лично, а не организация, в которой они работают. Тогда, мол, порядка в больницах будет больше.