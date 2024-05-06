Врач указала на неочевидные признаки деменции

Опытный специалист может распознать деменцию не только по явным признакам, например, потери памяти и способности ориентироваться в пространстве, но и по неочевидным, таким как особый поворот головы, рассказала врач-психиатр Елена Кузьмищева. На неожиданные симптомы заболевания специалистка указала в комментарии порталу 72.ru.

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Первым явным признаком начала заболевания врач назвала потерю памяти. Например, человек забывает, что планировал сделать днем, или не помнить о таких важных вещах, как поход к врачу. При деменции человек также теряет способность выполнять простые повседневные дела и интерес даже к любимым занятиям, добавила Кузьмищева

Зачастую люди с деменцией становятся чрезмерно доверчивыми, либо напротив не доверяет даже членам семьи. Часто деменция провоцирует развитие депрессии и агрессии

Однако существуют и не такие явные признаки болезни. В частности к ним психиатр отнесла особый поворот головы.

«Услышав вопрос, человек поворачивается в сторону сопровождающего в поисках его поддержки, так как сам ответить не в состоянии», — объяснила врач.

Также пациент с деменцией может регулярно давать пространные ответы, уводя разговор в сторону. Кроме того, при этом заболевании человек, покидая помещение, нередко собирает не только свои вещи, но и чужие.

Ранее хирург Вимвек Мурти предупредил о разрушающих последствиях одиночества. Он отметил, что социальная изоляция приводит к развитию деменции.