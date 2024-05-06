Как не превратить отпуск в кошмар: что делать при отравлении на отдыхе

Трудно представить себе что-то хуже, чем отравление в отпуске, где у вас нет доступа к привычным средствам облегчения состояния в таком случае. Мы поговорили с терапевтом Александрой Яковлевой, которая рассказала, каких правил стоит придерживаться при пищевом отравлении далеко от дома.

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Что делать, если вы уже отравились

Даже если вы уверены в том, что продукты, которые вы употребляете в новом месте, хорошо вымыты, вы не можете знать, как ваш организм отреагирует на тот или иной новый продукт. Терапевт рекомендует придерживаться гайда:

Лекарства без рецепта

На большинстве курортов, даже очень отдаленных, есть вероятность, что вам продадут лекарство от отравления без рецепта.

Александра: «У туристов отравление — привычное дело, поэтому местные аптеки имеют некоторый запас безрецептурных лекарств на такой случай».

Вам могут предложить несколько вариантов препаратов от расстройства желудка.

Поддерживаем водный баланс

В любом случае, при любом отравлении необходимо быть уверенным, что вы не теряете много жидкости, хотя в реальности вы действительно ее теряете. Обезвоживание может быть очень неприятным последствием отравления, и низкий уровень влаги в организме не менее опасен, чем интоксикация.

Александра: «Запаситесь чистой водой, никаких газировок и сладких напитков, только очищенная вода. Лучше всего пить из бутылки, так как есть риск подхватить инфекцию снова».

Восполняем электролиты

Когда состояние стабилизируется, сделайте следующий раствор: на литр воды шесть чайных ложек сахара и чайная ложка соли. Все это необходимо выпить в течение 12 часов. Главное, подогрейте раствор, но не до состояния кипятка.

Как питаться в последующие дни

Организм испытывает серьезный стресс после отравления, поэтому наш эксперт рекомендует отказаться от тяжелой и соленой пищи как минимум на неделю.

Терапевт: «Также не стоит рисковать с кофе, молочкой и тем более алкоголем».

Терапевт уверена — чем менее вкусная пища, тем она полезнее в вашем состоянии.