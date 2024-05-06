Мутантный вирус Эбола создали в лаборатории в Китае

В Китае ученые подвергли вирус Эбола мутации для изучения модели его распространения на хомяках. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

«Суррогатный вирус и соответствующее ему заболевание <…> повысят безопасность и снизят стоимость исследований геморрагической лихорадки Эбола», — уточнили в статье.

Ученые соединили вирусы Эболы и везикулярного стоматита для изучения на хомяках клинической картины инфекции.