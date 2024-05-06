Терапевт счел «психологическим моментом» антибиотики в случае COVID-19

Лечить людей старались «тем, что есть».

В ряде случаев такие действия привели к резистентности к антибактериальным препаратам, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«В начале вообще не было лечения. Это психологически достаточно тяжело для всех. «Вроде как инфекция, назначим антибиотики». Это скорее психологический момент, нежели страх перед бактериальной инфекцией. Появилась инфекция, люди, которые были сбиты с ног, пытались лечить её тем, что есть. Они могли бы сказать, что это предотвращает бактериальную инфекцию, но, конечно, приводит к росту резистентности бактерий. И некоторые антибиотики, использующиеся для COVID-19, типа азитромицина – они воспалительным действием обладали. Это не от врачей пошло. Антибиотики были включены в клинические рекомендации по всему миру. Другой вопрос, почему врачи продолжали применять антибиотики, когда уже рекомендации поменялись».

Ранее эксперты ВОЗ проанализировали мировые данные о пациентах, госпитализированных c COVID-19 в 2020–2023 годах.

Как подтверждает «Коммерсантъ», подавляющее большинство «на всякий случай» получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам.