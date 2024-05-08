Пандемия COVID-19 усугубила проблему устойчивости бактерий к лекарствам

Врачи часто назначали лекарства «на всякий случай». Медики стремились оказать помощь пациентам и не задумывались о развитии устойчивости бактерий к препарату. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

«На основе данных ВОЗ, полученных по госпитализированным пациентов, в том числе в период пандемии, выяснено, что примерно в трёх четвертях случаев назначение антибиотика проводилось по принципу «на всякий случай». Речь идёт о госпитализированных пациентах, не амбулаторных. Там может быть процент другой. Считается, что проблема могла носить массовый характер, то это могло отразиться на популяционной антибиотикорезистентности. Так это или нет, нужно выяснить, не нужно удовлетворяться только вот этим одним, пусть и большим исследованием. В любом случае проблема острая. Даже если 50 % или 40% процентов таких не совсем верных назначений, то это могло повлиять на антибиотикорезистентность. Врачей тоже можно понять. Им нужно было оказывать помощь конкретному пациенту, им не нужно допустить летального исхода или осложнений у конкретного пациента, а не думать о глобальной антибиотикорезистентности. Пандемия COVID-19 внесла значимый вклад в проблему антибиотикорезистентности».

Эксперты ВОЗ проанализировали мировые данные о пациентах, госпитализированных c COVID-19 в 2020–2023 годах. Выяснилось, что подавляющее большинство «на всякий случай» получало антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным. Оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам.