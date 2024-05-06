Дискомфорт в груди может говорить о серьезных проблемах с сердцем

Пустяковый на первый взгляд дискомфорт в груди мало кто воспринимает всерьез — еще меньше людей считают нужным сообщить об этом симптоме врачу. Тем временем он может указывать на серьезные проблемы с сердцем, так что молчать не стоит.

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«У меня были пациенты и члены их семей, которые считали, что у них несварение желудка, но после обращения за медицинской помощью по поводу их симптомов у них диагностировали сердечный приступ», — объяснила кардиолог Шеннон Винакур в интервью изданию Parade.

Всем, кто чувствует дискомфорт в груди, эксперт посоветовала обратиться к своему лечащему врачу, который при необходимости направит к кардиологу. Неприятные ощущения действительно могут быть связаны с желудочно-кишечным трактом и даже с опорно-двигательным аппаратом. Отличительной чертой проблем с сердцем является то, что боль, как правило, возникает во время физических нагрузок и утихает в периоды покоя.

«Дискомфорт в груди — классический симптом сердечно-сосудистых заболеваний, возникающий в результате закупорки сердечных артерий», — рассказала доктор Винакур.

Поэтому пройти медицинское обследование лишний раз не помешает.

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