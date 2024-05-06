Бесплодие. Когда нужно быть тревогу, а когда нет

Два человека встретились, повстречались с букетами и конфетами, сыграли свадьбу и стали жить вместе. И ждать долгожданной беременности. А она все не наступает: и вот уже родители с обеих сторон начинают намекать или открыто говорить про внуков и «часики», и перед каждыми месячными сперва возникает надежда, а потом отчаяние. В каких случаях врачи говорят о бесплодии, что делать, чтобы надежда на рождение ребенка осуществилась?

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Сроки: от трех лет

Во-первых, нужно сразу обозначить временные рамки.

«Принято считать, что год — достаточный срок, чтобы забеременеть, после этого женщины либо сами начинают бояться, что они бесплодны, либо некомпетентные врачи рассказывают страшилки. На самом деле, все гораздо сложнее и проще одновременно. Причин, по которым беременность не наступает, очень много — в их числе и стресс, и диеты и некоторые болезни, которые, на первый взгляд, вообще не связаны с фертильностью. Поэтому в 7 из 10 случаях беременность возможна, и в течение трех лет не нужно сразу ставить крест на возможности забеременеть», — объясняет гинеколог Ольга Баранова.

Большинство проблем с фертильностью можно решить

Во-вторых, в том, что беременность не наступает, не всегда причина именно в женском здоровье.

«К реальным проблемам женской фертильности относятся: нерегулярная овуляция, закупорка фаллопиевых труб и аномалии матки, такие как фиброиды и эндометриоз. Во всех этих случаях есть варианты лечения. Это хирургическое вмешательство, гормональная терапия и ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). В остальных случаях вообще бывает достаточно коррекции режима питания, избавления от вредных привычек и правильный график занятий любовью с партнером», — добавляет Ольга.

Механизм наступления беременности

Новая жизнь начинается, когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом. Овуляция — это выброс яйцеклетки из одного из яичников, который происходит примерно за 14 дней до начала менструации.

«Яйцеклетка попадает в близлежащую фаллопиеву трубу и направляется в матку. Если по пути яйцеклетка оплодотворяется, она оседает в слизистой оболочке матки (эндометрии). После этого наступает беременность. Месячный шанс зачатия у молодой фертильной пары составляет примерно 25%. Если беременность не наступает после 12 месяцев попыток, нужно разбираться, в чем проблема. Но никак не ставить себе диагноз: бесплодие», — убеждена Ольга.

Трудности с фертильностью: реальные цифры

Примерно каждая седьмая пара сталкивается с проблемой бесплодия. В большинстве случаев паре можно помочь с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

«Примерно в одной трети случаев бесплодие есть у женщины, в одной трети — у мужчины, а в одной трети пар проблемы с фертильностью наблюдаются у обоих партнеров. Примерно у каждой десятой пары, обследованной по поводу бесплодия, причина не найдена. Это так называемое „необъяснимое“ или „идиопатическое“ бесплодие. Кроме того, есть и „вторичное бесплодие“ — когда одного ребенка уже родили, а вторым (третьим, пятым) забеременеть никак не получается», — утверждает Ольга.

Проблемы с овуляцией

Менструальный цикл функционирует благодаря слаженной работе нескольких желез и их гормонов. Для того чтобы произошла овуляция, часть мозга, называемая гипоталамусом, побуждает расположенный рядом гипофиз выделять гормоны, которые заставляют яичники созревать яйцеклетки. Нерегулярные или отсутствующие менструации указывают на то, что овуляция также может быть нерегулярной или отсутствовать.

«Возраст женщины тоже является важным фактором фертильности. Вероятность беременности у женщины в возрасте 40 лет составляет всего 8% на один менструальный цикл. Считается, что причиной этого является старение яйцеклеток», — добавляет Ольга.

Синдром поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников — наиболее распространенное гормональное заболевание, поражающее женщин в репродуктивном возрасте.

«Примерно каждая седьмая женщина страдает ПКОС, который может вызывать целый ряд симптомов, включая нерегулярные месячные (менструации), и затруднять наступление беременности. ПКОС в основном обусловлен гормональным дисбалансом, а не заболеванием яичников. А значит, проблема решается!» — говорит Ольга.

Проблемы с фаллопиевыми трубами

Яйцеклетка оплодотворяется во время своего путешествия по фаллопиевой трубе. Закупорка или повреждение фаллопиевой трубы может помешать яйцеклетке встретиться со сперматозоидом.

Проблемы с маткой

Оплодотворенная яйцеклетка оседает (имплантируется) в слизистой оболочке матки.

«Некоторые заболевания матки могут препятствовать имплантации, в том числе фиброиды (незлокачественные опухоли внутри матки) и полипы — небольшие выпячивания, растущие из слизистой оболочки матки. И эти проблемы тоже можно решить относительно просто, особенно на ранних стадиях. Поэтому так важно регулярно проходить чекапы у гинеколога», — подчеркивает Ольга.

Проблемы с шейкой матки

В верхней части влагалища находится шейка или вход в матку, называемый шейкой матки. Эякулировавшие сперматозоиды должны пройти через шейку матки, чтобы попасть в матку и фаллопиевы трубы.

«Во время овуляции цервикальная слизь обычно тонкая и водянистая, поэтому сперматозоиды могут проплыть через нее. Однако у некоторых женщин цервикальная слизь густая, и это может помешать сперматозоидам. То есть оба фертильны, но беременности нет, потому что есть вот такая небольшая проблема, которая легко устраняется, и это уж точно никакое не бесплодие», — говорит Ольга.

Эндометриоз

Это заболевание, при котором клетки из выстилки матки (эндометрия) мигрируют в другие части малого таза. Это может привести к повреждению фаллопиевых труб и яичников и повлиять на движение яйцеклетки и сперматозоида.

"Даже если фаллопиевы трубы и яичники не повреждены, эндометриоз может повлиять на оплодотворение, рост и имплантацию эмбриона. Эндометриоз, к слову, тоже лечится. И лечится хорошо, если начать терапию вовремя", — рассказывает Ольга.

Индукция овуляции

Нерегулярные или отсутствующие месячные обычно означают, что овуляция также нерегулярна или отсутствует.

«Овуляцию можно вызвать с помощью ряда лекарств в таблетированной или инъекционной форме. Пероральные препараты увеличивают выброс гормонов из мозга, которые стимулируют овуляцию. Инъекционные формы гормонов, которые побуждают яичники созреть и выпустить яйцеклетку, также могут использоваться для стимуляции овуляции. Ответ на гормоны тщательно контролируется с помощью анализов крови и ультразвука», — объясняет Ольга.

Не паникуйте раньше времени и регулярно посещайте гинеколога