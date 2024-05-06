Рак прямой кишки стремительно «молодеет»: как не оказаться в группе риска

В 2024 году американские онкологи прогнозируют стремительный рост заболеваемости раком толстой и прямой кишки у людей в возрасте 20–40 лет. Российские специалисты согласны с зарубежными коллегами. Кто находится в группе риска, можно ли выявить колоректальный рак на ранней стадии и как от него защититься — в материале NEWS.ru.

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Что говорят американские онкологи

Издание The New York Times опубликовало прогноз ученых-онкологов из США на 2024 год. Согласно приведенным данным, у людей от 20 до 40 лет чаще диагностируют рак толстой и прямой кишки, чем у тех, кто старше 65. Эксперты Американского онкологического общества прогнозируют: в Штатах будет выявлено примерно 153 тысячи новых случаев, причем почти 20 тысяч из них — у людей моложе 50 лет.

Ученые отмечают аналогичную тенденцию не только в США, но и во всем мире: с середины 1990-х, по их наблюдениям, фиксируется рост этого заболевания примерно на 2% в год.

Насколько распространен колоректальный рак в России

Как рассказал NEWS.ru онкоиммунолог Даниил Щепеляев, в России также появляется все больше людей в возрасте от 20 до 40 лет, у которых диагностируют колоректальный рак.

По данным исследований, на 2019 год этот вид рака был на втором месте по количеству заболевших из всех онкологических недугов — причем как среди мужчин, так и среди женщин. В некоторых регионах, таких как Татарстан, он опережает по распространенности рак легких. При этом риск его развития у мужчин выше в 1,5 раза, а после 50 лет его вероятность сильно увеличивается. Заболеваемость в стране растет на 0,87% в год, в среднем регистрируется 60–70 тысяч новых случаев.

В среднем в России один из 25 мужчин и одна из 39 женщин в возрасте до 74 лет столкнутся с диагнозом «рак кишечника». Заболеваемость колоректальным раком в РФ продолжает расти и, согласно прогнозам, к 2025 году увеличится почти на 7%.

Заведующий химиотерапевтическим отделением 62-й Московской городской онкологической больницы кандидат медицинских наук Даниил Строяковский ранее также подтвердил, что отдельные виды рака молодеют. По его словам, это в том числе и рак толстой кишки.

Как заявлял онколог-химиотерапевт, член экспертного совета фонда «Не напрасно», преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев, в РФ статистика в целом соответствует общемировой, средний возраст заболевших различными видами рака практически полностью соответствует возрасту в мире.

Что такое колоректальный рак

Колоректальный рак поражает толстую или прямую кишку. Как написали журналисты NYT, в течение года с момента постановки диагноза смертность от этого онкологического заболевания достигает 40%. Большинству пациентов делают операцию: удаляют часть кишки с опухолью и лимфоузлы, в которых могут быть метастазы.

По данным американских онкологов, в США этот вид рака стал одним из самых смертельных для мужчин.

Как рассказал NEWS.ru терапевт, семейный врач Павел Смирнов, существует пять стадий рака толстой кишки. Причем три из четырех стадий имеют по три подстадии:

Нулевая стадия — образование аномальных или предраковых клеток в слизистой оболочке (внутреннем слое стенки толстой кишки);

— образование аномальных или предраковых клеток в слизистой оболочке (внутреннем слое стенки толстой кишки); Первая стадия — опухоль прорастает в стенку кишки, но не распространяется за пределы мышечной оболочки или в близлежащие лимфатические узлы;

— опухоль прорастает в стенку кишки, но не распространяется за пределы мышечной оболочки или в близлежащие лимфатические узлы; Вторая стадия — рак углубляется в стенку кишки;

— рак углубляется в стенку кишки; Третья стадия — рак захватывает лимфатические узлы;

— рак захватывает лимфатические узлы; Четвертая стадия — рак дает метастазы в другие области тела (например в печень, легкие или яичники).

Как можно обнаружить колоректальный рак

Павел Смирнов отметил, что зачастую на ранних стадиях колоректального рака симптомы заболевания полностью отсутствуют. Однако заподозрить неладное следует при наличии одного или нескольких следующих признаков:

Резко меняется стул (например запоры часто сменяются диареей, и наоборот);

Спазмы в области живота и вздутие;

Необъяснимая стремительная потеря веса;

Появление в кале крови.

Онкоиммунолог Даниил Щепеляев назвал колоректальный рак достаточно «коварным» заболеванием, потому что:

«Человек до последнего может не подозревать о том, что он болен, и вполне сносно себя чувствовать».

По его опыту, чем раньше специалисты обнаружат этот вид рака, тем больше шансов у пациента выжить и полностью вылечиться. Щепеляев обратил внимание, что такой симптом, как слизь и кровь в кале, может говорить о тяжелой стадии болезни.

«Бывает такое, что пациент на этом этапе уже не подлежит эффективной терапии», — высказал мнение эксперт.

Как эффективно выявить рак на ранней стадии

Опрошенные NEWS.ru специалисты утверждают, что, как правило, диагностика включает несколько вариантов и этапов:

Осмотр проктолога (проводит пальцевое исследование);

Анализ кала на скрытую кровь (сдавать его следует в поликлинике по месту жительства или коммерческой лаборатории раз в полгода или год);

Колоноскопия (в прямую кишку вводят эндоскоп, с помощью которого ищут полипы и опухоли; часто во время этой процедуры производится биопсия — от кишки «отщипывается» кусок ткани, который передается на детальное исследование в лабораторию);

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (может показать другие патологии);

Исследование крови на онкомаркеры.

Даниил Щепеляев рекомендует регулярно сдавать анализ на наличие крови в кале. В случае проблем сначала, по словам врача, следует обратиться к проктологу, так как этот же симптом может быть при геморрое. Если специалист заподозрит что-то более серьезное, он даст направление к онкологу. Также пациенту потребуется пройти колоноскопию для более детального обследования кишечника.

Колоноскопия рекомендуется для быстрого выявления рака толстой или прямой кишки, но некоторые пациенты боятся проходить ее, опасаясь неприятных ощущений. Однако онколог Андрей Пылев заявил NEWS.ru, что в современных условиях процедуру могут проводить под наркозом. По его словам другие методы обследования толстой кишки, например МРТ и КТ, не могут заменить колоноскопию по информативности.

«Сегодня рекомендуется регулярно проходить колоноскопию людям старше 45 лет. В связи с тем, что рак начал „молодеть“, думаю, эти рекомендации необходимо тоже скорректировать. На мой взгляд, такие обследования не помешают людям старше 30 лет», — пояснил Пылев.

Кому может грозить рак толстой и прямой кишки

Точные причины возникновения колоректального рака до сих пор неизвестны. Однако специалисты обычно называют три главных фактора риска.

«Первый фактор — это питание. Ему надо уделять особое внимание. Оно должно быть качественным и максимально сбалансированным. Не стоит есть много курятины — как правило, она содержит большое количество гормонов. В рацион следует добавить больше овощей и фруктов», — пояснил Даниил Щепеляев.

Андрей Пылев советует также есть меньше красного мяса — доказано, что большое его потребление увеличивает шансы заболеть раком кишечника.

Второй фактор — гиподинамия. По словам доктора Щепеляева, современные люди мало двигаются, много сидят, предпочитают ходьбе автомобиль, что в свою очередь порождает застойные процессы в организме. Одним из самых явных факторов онкологи называют и длительный стресс.

«Речь идет не о каком-то разовом событии, а о постоянном, длительном перенапряжении. Например, таковым может стать неуверенность в завтрашнем дне, когда человек не знает, будет ли у него работа, доходы, на что он сможет содержать свою семью», — пояснил Щепеляев.

В то же время Андрей Пылев призвал россиян не впадать в панику из-за предупреждения западных ученых. По его мнению: