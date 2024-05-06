Хронический кашель — это не болезнь, а симптом, которым сопровождаются различные опасные нарушения, включая практически все легочные болезни и проблемы с сердцем. О них врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Хроническим кашлем Бурнацкая назвала кашель, продолжающийся более восьми недель. По словам терапевта, он может быть вызван множеством причин, в числе которых

ХОБЛ;

Бронхиальная астма и бронхит;

Синдром постназального затека;

Инфильтрация дыхательных путей при раке легкого, карциноиде, саркоидозе, туберкулезе;

Сдавление трахеи и бронхов увеличенными лимфоузлами, опухолью средостения или аневризмой аорты;

Сердечная недостаточность;

Гастроэзофагеальный рефлюкс;

Тревожное расстройство, стрессы.

«Как установить причину кашля? Обратиться к врачу-терапевту, который назначит корректные обследования и составит на их основе план лечения или перенаправит вас к более профильному специалисту: пульмонолог, аллерголог, кардиолог, гастроэнтеролог», — Светлана Бурнацкая, врач-терапевт.

Лечение кашля, по словам Бурнацкой, состоит из приема противокашлевых средств, тормозящих кашлевой рефлекс; муколитических препаратов, разжижающих мокроту и облегчающих ее выведение; мукорегуляторных лекарств, нормализующих вязкость мокроты, а также отхаркивающих средств.

В заключение врач обратила внимание на то, что следствием хронического кашля могут стать повышенная тревожность, бессонница, головная боль и удушье. Доктор призвала не откладывать визит к врачу, особенно если кашель мешает жить, доставляет неудобства и ухудшает качество жизни.

Ранее онколог-гематолог Дэниел Ландау назвал причины появления кашля по ночам. Он считает, что появление этого симптома часто объясняется тем, что желудочный сок поднимается по пищеводу и раздражает гортань.