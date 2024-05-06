$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

Аллерголог пояснила, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу

Белки пыльцы цветущих растений, которые вызывают аллергическую реакцию (ее называют поллинозом), могут присутствовать в некоторых фруктах и овощах, других продуктах. Поэтому их употребление нужно ограничить аллергикам, чтобы легче справляться с симптомами поллиноза во время обострения, - об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог клиники Hadassah Medical Moscow Дарья Жукова.

Аллерголог пояснил, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу
© Российская газета

Если вы реагируете на цветение березы - временно не ешьте:

  • Клубнику;
  • Яблоки;
  • Груши;
  • Абрикосы;
  • Персики;
  • Сливу;
  • Черешню;
  • Вишню;
  • Морковь;
  • Сельдерей;
  • Помидоры;
  • Картофель;
  • Сою;
  • Арахис;
  • Миндаль и фундук;
  • Карри;
  • Анис;
  • Тмин;
  • Дыню.

Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав и полынь - ограничьте или откажитесь вовсе:

  • Вермуты, бальзамы (помимо высоких аллергенных свойств у этих напитков надо также помнить, что алкоголь нельзя сочетать с антигистаминными препаратами);
  • Семечки и подсолнечное масло (а также подсолнечную халву);
  • Горчицу, цикорий;
  • Бахчевые - дыни, арбузы;
  • Зелень и специи (сельдерей, петрушку, укроп, тмин, кари, перец, анис, мускатный орех, корицу, имбирь, кориандр),
  • Цитрусовые;
  • Бананы;
  • Чеснок;
  • Морковь;
  • Фундук;
  • Яблоко.

При аллергии на пыльцу луговых трав и тимофеевку лучше не употреблять:

  • Пиво, квас;
  • Сою, бобы, арахис;
  • Спаржу;
  • Кукурузу;
  • Щавель;
  • Пшеницу;
  • Пролесник.
"Отмечу, что у некоторых людей могут быть индивидуальные реакции на продукты питания, не указанные в этом списке. Если у вас есть какие-либо сомнения или опасения по поводу определенных продуктов, всегда лучше проконсультироваться с врачом-аллергологом", - подчеркнула доктор Жукова.
Болезни и лекарства
Дарья Жукова