Аллерголог пояснил, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу

Аллерголог пояснила, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу
Белки пыльцы цветущих растений, которые вызывают аллергическую реакцию (ее называют поллинозом), могут присутствовать в некоторых фруктах и овощах, других продуктах. Поэтому их употребление нужно ограничить аллергикам, чтобы легче справляться с симптомами поллиноза во время обострения, - об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог клиники Hadassah Medical Moscow Дарья Жукова.
Если вы реагируете на цветение березы - временно не ешьте:
- Клубнику;
- Яблоки;
- Груши;
- Абрикосы;
- Персики;
- Сливу;
- Черешню;
- Вишню;
- Морковь;
- Сельдерей;
- Помидоры;
- Картофель;
- Сою;
- Арахис;
- Миндаль и фундук;
- Карри;
- Анис;
- Тмин;
- Дыню.
Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав и полынь - ограничьте или откажитесь вовсе:
- Вермуты, бальзамы (помимо высоких аллергенных свойств у этих напитков надо также помнить, что алкоголь нельзя сочетать с антигистаминными препаратами);
- Семечки и подсолнечное масло (а также подсолнечную халву);
- Горчицу, цикорий;
- Бахчевые - дыни, арбузы;
- Зелень и специи (сельдерей, петрушку, укроп, тмин, кари, перец, анис, мускатный орех, корицу, имбирь, кориандр),
- Цитрусовые;
- Бананы;
- Чеснок;
- Морковь;
- Фундук;
- Яблоко.
При аллергии на пыльцу луговых трав и тимофеевку лучше не употреблять:
- Пиво, квас;
- Сою, бобы, арахис;
- Спаржу;
- Кукурузу;
- Щавель;
- Пшеницу;
- Пролесник.
"Отмечу, что у некоторых людей могут быть индивидуальные реакции на продукты питания, не указанные в этом списке. Если у вас есть какие-либо сомнения или опасения по поводу определенных продуктов, всегда лучше проконсультироваться с врачом-аллергологом", - подчеркнула доктор Жукова.