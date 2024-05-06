Аллерголог пояснил, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу

Белки пыльцы цветущих растений, которые вызывают аллергическую реакцию (ее называют поллинозом), могут присутствовать в некоторых фруктах и овощах, других продуктах. Поэтому их употребление нужно ограничить аллергикам, чтобы легче справляться с симптомами поллиноза во время обострения, - об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог клиники Hadassah Medical Moscow Дарья Жукова.

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Если вы реагируете на цветение березы - временно не ешьте:

Клубнику;

Яблоки;

Груши;

Абрикосы;

Персики;

Сливу;

Черешню;

Вишню;

Морковь;

Сельдерей;

Помидоры;

Картофель;

Сою;

Арахис;

Миндаль и фундук;

Карри;

Анис;

Тмин;

Дыню.

Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав и полынь - ограничьте или откажитесь вовсе:

Вермуты, бальзамы (помимо высоких аллергенных свойств у этих напитков надо также помнить, что алкоголь нельзя сочетать с антигистаминными препаратами);

Семечки и подсолнечное масло (а также подсолнечную халву);

Горчицу, цикорий;

Бахчевые - дыни, арбузы;

Зелень и специи (сельдерей, петрушку, укроп, тмин, кари, перец, анис, мускатный орех, корицу, имбирь, кориандр),

Цитрусовые;

Бананы;

Чеснок;

Морковь;

Фундук;

Яблоко.

При аллергии на пыльцу луговых трав и тимофеевку лучше не употреблять:

Пиво, квас;

Сою, бобы, арахис;

Спаржу;

Кукурузу;

Щавель;

Пшеницу;

Пролесник.