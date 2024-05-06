Врач назвала причины появления боли в ногах у пожилых

Существует множество факторов, которые провоцируют развитие болевых ощущений в ногах у людей «серебряного» возраста. К их числу относятся питание, нарушение метаболизма и даже изменения в строении костей и хрящей. Об этом сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

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— У людей старше 60 лет часто развивается такая проблема, как остеопороз, остеопения. Кости становятся более мягкими, передавливаются нервные волокна, окончания. Это также провоцирует болевые ощущения в ногах, — пояснила медик.

Врач также отметила, что одной из причин болей может выступать позвоночная грыжа или диабет. Во втором случае неприятные ощущения в нижних конечностях будут наиболее выражены в ночное время суток.

Татьяна Романенко добавила, что к болям может приводить нехватка веществ в организме. Например, ноги могут болеть, когда пенсионер получает недостаточное количество витаминов группы B, железа или кальция, передает «Москва 24».

Врач-ревматолог Ирина Коршунова сообщила, что артрит может значительно ухудшить качество жизни человека. Это воспалительное заболевание суставов, которое сопровождается сильной болью, покраснением и повышенной температурой в пораженной области. Она назвала методы лечения артрита.