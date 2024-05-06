Врач раскрыл, можно ли заразиться ЗППП в общественном туалете

Существует мнение, что в общественном туалете можно заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем (ЗППП), однако это не так, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» акушер-гинеколог Василиса Гончарук. По ее словам, заразиться такими инфекциями при походе в общественный туалет практически невозможно.

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"К инфекциям, передающимся половым путем, относят, например, хламидиоз, гонорею, трихомониаз и микоплазмоз. Однако при походе в туалет заразиться ими практически нереально. Дело в том, что данные инфекции передаются непосредственно от больного человека к здоровому. Они плохо выживают в окружающей среде", — объяснила медик.

Врач отметила, что ВИЧ, гепатит В и С и сифилис также относятся к ЗППП и передаются либо через кровь, либо половым путем, поэтому заразиться ими в общественном туалете очень маловероятно. Однако все равно нужно соблюдать осторожность, особенно при контакте с ручками дверей, кранами и кнопками смыва.

Там могут находиться бактерии, передающиеся фекально-оральным путем, то есть через грязные руки, подчеркнула гинеколог. Такие бактерии могут стать причиной расстройства кишечника, поэтому необходимо соблюдать определенные правила: мыть руки перед туалетом и после него, использовать салфетки во избежание прямого контакта с ручками, кранами и кнопками смыва, а также пользоваться одноразовыми накладками на унитаз.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что массажные кресла в торговых центрах могут быть источниками бактерий, вирусов или грибковых инфекций без регулярной очистки. Кроме того, при их использовании существует серьезный риск заражения насекомыми-паразитами, предупредила она.