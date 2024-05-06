Врач рассказал об опасности чрезмерного использования кондиционера в офисе

Использование кондиционеров в помещении может быть опасным для здоровья. Об этом Юлия Миронова в беседе с «Газетой.Ru».

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Врач напомнила, что, в первую очередь, кондиционер сушит воздух — это может привести к целому ряду симптомов и проблем.

«Потоки сухого воздуха влияют на состояние кожи: может появиться сухость, зуд и даже высыпания у пациентов с хроническими дерматозами», — рассказала Миронова.

Также, по словам терапевта, нужно помнить о том, что существуют воздушные фильтры кондиционера. Если их недостаточно обработать — в них могут появиться различные бактерии и инфекционные агенты. Самый распространенный вариант — бактерия легионелла, отметила она.