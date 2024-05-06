Ревматолог рассказал о характерных симптомах псориатического артрита

По словам врача-ревматолога Татьяны Гурьевой, псориаз проявляет себя не только пятнами на коже, шелушением кожи и эмоциональным дискомфортом, но и болями в суставах. Это следствие псориатического артрита.

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Отличить его от других видов артрита можно по характеру болей в суставах. Они болят в состоянии покоя и проходят только после физической нагрузки. В этом главное отличие этой болезни от других видов остеоартроза.

Специалист сообщила в беседе с изданием «Доктор Питер», что также при псориатическом артрите наблюдается воспаление суставов, их припухлость, утренняя скованность, ограничение подвижности, повышение температуры, проблемы с ЖКТ, увеличение периферических лимфатических узлов.

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