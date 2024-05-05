Врач объяснил, почему болят «застуженные» почки

Непосредственно застудить почки нельзя, однако холод может способствовать развитию цистита или простатита. Инфекция затем может перейти с нижних мочевыводящих путей на почки. Об этом aif.ru рассказал врач-уролог, профессор Виген Малхасян.

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Почки защищены мышечной тканью и не имеют прямого контакта с холодом окружающей среды. Однако есть данные о том, что переохлаждение конечностей и промежности связано с риском инфекций мочевыводящих путей: цистита (воспаления мочевого пузыря) или простатита (воспаления предстательной железы). Часто воспаление почек происходит из-за восходящей инфекции. Поэтому переохлаждение можно рассматривать как косвенный фактор риска воспаления почек.

Хотя в прямом смысле слова «застудить почки» нельзя, купаться в холодной воде, сидеть на холодных камнях или находиться на морозе не стоит, заключил уролог.

До этого врач рассказала, что болезни почек могут долго развиваться бессимптомно или проявляться неспецифическими симптомами: потерей аппетита, слабостью.

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