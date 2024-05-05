Врач назвал цвета глаз, которым больше всего вредит солнечный свет

Как оказалось, некоторые цвета глаз больше уязвимы к ультрафиолету, чем другие.

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По словам врача Павла Бережанского, светлые цвета глаз наиболее уязвимы к воздействию солнечных лучей. Пигмент меланин, содержащийся в пигментном слое сетчатки, отвечает за поглощение световых лучей и препятствует их отражению и рассеиванию. Поэтому у людей со светлыми глазами (серыми, голубыми), с меньшим содержанием этого пигмента, повреждение сетчатки происходит чаще, заявил эксперт в беседе с «Известиями».

Эксперт отметил, что к 18 годам человек получает всю «безопасную» для глаз дозу солнечного света. На юге эта «норма глаз» вырабатывается раньше, на севере — чуть позже. Избыточное ультрафиолетовое излучение может повреждать хрусталик, приводя к его помутнению (раннему развитию катаракты) и другим нарушениям.